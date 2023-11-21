21 ноября, 10:10,
обновлено 21 ноября, 10:34

В РФ восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение большей части потребителей

Число отключенных потребителей сократилось до 10,5 тыс. человек, сообщили в Минэнерго

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение большей части потребителей, обесточенных из-за неблагоприятных погодных условий в регионах России, восстановлено. Число отключенных потребителей сократилось до 10,5 тыс. человек, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

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"Отмечается положительная и устойчивая динамика восстановления электросетевого комплекса, количество отключенных потребителей в настоящее время сократилось до 10,5 тыс. человек, региональные власти совместно с энергокомпаниями держат на особом контроле электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения", - следует из сообщения.

В частности, вечером 20 ноября были завершены работы по восстановлению функционирования пострадавших от экстремальной непогоды электросетевых комплексов в Иркутской области, а также в Республике Крым. По состоянию на 10:00 мск 21 ноября, продолжаются аварийно-восстановительные работы в наиболее пострадавших от урагана регионах Сибири: Красноярском и Алтайском краях, Кузбассе. Электросетевыми компаниями привлечены максимально возможные силы и средства, задействуются резервные источники, стянуты бригады из других регионов, привлекаются подрядные организации, уточняет Минэнерго РФ. Ход проведения аварийно-восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, пострадавших из-за непогоды.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. Ранее в Минэнерго России сообщали, что под отключение попали свыше 225 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей. Неблагоприятные погодные условия в Республике Крым также привели к нарушению электроснабжения потребителей. 

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Россия
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