В ХМАО число случаев ковида превысило 1,8 тыс. за неделю впервые с 2022 года

В регионе зафиксировали 1 870 новых случаев заболевания

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе впервые с конца прошлого года достигло свыше 1,8 тыс. за неделю, что практически в два раза выше, чем двумя неделями ранее. Заболеваемость COVID-19 регистрировалась во всех муниципальных образованиях региона, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Югре.

"С 14 по 20 ноября зафиксировано 1 870 новых случаев COVID-19 во всех 22 муниципальных образованиях Югры", - сказано в сообщении.

Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Югре, за минувшую неделю основное количество заболевших зарегистрировано в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Среди заболевших 83,5% - взрослые.

Число заболевших ковидом в ХМАО растет. За неделю с 31 октября по 6 ноября в регионе зарегистрировано 1 082 новых случая. Данные за период с 6 по 13 ноября не публиковались. Ранее из-за роста количества больных с коронавирусом в медицинских организациях региона ввели масочный и противоэпидемический режимы, включающие измерение температуры тела, обработку рук антисептическими препаратами на входе.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано более 277,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 умерли 2 622 человека, в том числе 3 - за прошедшие две недели. Выздоровели более 271,7 тыс. пациентов. Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения региона, Югра приобрела 20 тыс. вакцин "Спутник лайт" и "Конвасэл". Приоритетно их получат пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями. Автономный округ готов развернуть около 5 тыс. коек для пациентов с COVID-19 при значительном росте количества больных.