21 ноября, 10:20
Пандемия COVID-19

В ХМАО число случаев ковида превысило 1,8 тыс. за неделю впервые с 2022 года

В регионе зафиксировали 1 870 новых случаев заболевания

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе впервые с конца прошлого года достигло свыше 1,8 тыс. за неделю, что практически в два раза выше, чем двумя неделями ранее. Заболеваемость COVID-19 регистрировалась во всех муниципальных образованиях региона, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Югре.

Читайте также
Эксплейнер
"Пирола", "эрис", "кракен". Что известно о новых вариантах коронавируса

"С 14 по 20 ноября зафиксировано 1 870 новых случаев COVID-19 во всех 22 муниципальных образованиях Югры", - сказано в сообщении.

Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Югре, за минувшую неделю основное количество заболевших зарегистрировано в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Среди заболевших 83,5% - взрослые.

Число заболевших ковидом в ХМАО растет. За неделю с 31 октября по 6 ноября в регионе зарегистрировано 1 082 новых случая. Данные за период с 6 по 13 ноября не публиковались. Ранее из-за роста количества больных с коронавирусом в медицинских организациях региона ввели масочный и противоэпидемический режимы, включающие измерение температуры тела, обработку рук антисептическими препаратами на входе.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано более 277,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 умерли 2 622 человека, в том числе 3 - за прошедшие две недели. Выздоровели более 271,7 тыс. пациентов. Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения региона, Югра приобрела 20 тыс. вакцин "Спутник лайт" и "Конвасэл". Приоритетно их получат пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями. Автономный округ готов развернуть около 5 тыс. коек для пациентов с COVID-19 при значительном росте количества больных. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация