МККК помог вернуться домой более 60 пленным в Судане

Директор Регионального управления организации в Африке Патрик Юсеф отметил, что такие операции "подчеркивают важное значение нейтралитета МККК и его способности работать со всеми сторонами"

ЖЕНЕВА, 21 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) оказал содействие в возвращении домой более 60 бывших пленных в штате Южный Дарфур в Судане по просьбе сторон суданского конфликта. Об этом сообщил в распространенном в Женеве заявлении директор Регионального управления этой организации в Африке Патрик Юсеф.

"Сегодня по просьбе сторон конфликта мы вернули более 60 пленных их семьям в Ньяле (административный центр Южного Дарфура - прим. ТАСС)", - отметил он.

Операции по освобождению пленных в Судане "подчеркивают важное значение нейтралитета МККК и его способности работать со всеми сторонами", сказал Юсеф.

Глава Регионального управления МККК обратил внимание на "растущую военную активность во многих частях" Судана. "Разрушительный гуманитарный кризис развивается на наших глазах", - констатировал он, призвав стороны конфликта прекратить нападения на мирных жителей. "Непрекращающиеся жестокие и целенаправленные атаки на гражданских лиц являются одной основных черт этой войны", - отметил Юсеф.

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, являющимся также председателем Суверенного совета, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове и в столице. По данным ООН, более 10 тыс. человек были убиты в Судане вследствие вспыхнувшего конфликта.