Суд оштрафовал на 500 тыс. рублей "Жара ТВ" за отсутствие маркировки "18+"

Речь в протоколе шла о клипе Girls в исполнении музыкантов Карди Би и Риты Оры

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал "Жара ТВ" из-за неверной возрастной маркировки клипа с демонстрацией ЛГБТ-отношений, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать телеканал "Жара ТВ" виновным по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол) и назначить наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей", - огласила решение судья.

Речь в протоколе шла о клипе Girls в исполнении музыкантов Карди Би и Риты Оры.