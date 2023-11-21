В Шебекино и Новой Таволжанке восстановили почти 93% кровель

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что из 170 тыс. кв. м в обоих населенных пунктах отремонтировали более 158 тыс. кв. м

БЕЛГОРОД, 21 ноября. /ТАСС/. Рабочие отремонтировали в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка Белгородской области более 158 тыс. кв. м кровель, поврежденных в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), что составляет почти 93% от общей площади поврежденных кровель. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Из 170 тыс. кв. м кровли в обоих населенных пунктах отремонтировано более 158 тыс. кв. м", - написал он.

Также, по его словам, из 25,8 тыс. кв. м поврежденных оконных блоков в Шебекино и Новой Таволжанке заменено почти 24,8 тыс. кв. м блоков. "Работы в целом идут согласованными темпами. Из 4 443 поврежденных объектов в Шебекино и Новой Таволжанке восстановлено 3 763. За последние два дня восстановили еще четыре объекта", - уточнил Гладков.