21 ноября, 12:51

В Химках проведут более 100 представлений в рамках проекта "Зима в Подмосковье"

Программа стартует 1 декабря

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Свыше 100 спектаклей и представлений организуют в городском округе Химки в рамках регионального проекта "Зима в Подмосковье", программа стартует 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

"Для жителей и гостей городского округа Химки в зимний сезон проведут более 100 спектаклей и представлений в рамках проекта губернатора "Зима в Подмосковье". Среди них: ежегодная "Елка главы", "Рождественские встречи" и премьерные показы спектаклей по русской классике: для взрослых "Маскарад", а для детей "Аленький цветочек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что также в округе пройдут новогодние и праздничные концерты для всей семьи, выступления артистов российской эстрады, сказки-квесты, премьерные показы спектаклей, уникальные театрально-цирковые шоу, рождественские ярмарки, народные гулянья, а также областные выставки и фестивали.

"Уже 1 декабря мы дадим старт губернаторской программе "Зима в Подмосковье". Сейчас подключаем в парках иллюминацию, устанавливаем тематические инсталляции, готовим более 50 площадок для катания на коньках и лыжах. Приглашаю всех погрузиться в сказочную новогоднюю атмосферу нашего города", - процитировали в пресс-службе главу городского округа Химки Дмитрия Волошина.

Отмечается, что помимо спектаклей и новогодних представлений, во всех парках будут организованы спортивные программы, мастер-классы, квесты, а также игровые и образовательные программы для детей.

В администрации напомнили, что в химкинском сквере "Юбилейный" ведется подготовка центрального городского катка "Театральный". Размер площадки составляет около 2,5 тыс. кв. м, одновременно на ней смогут прокатиться 150 человек. Вход - свободный. 

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