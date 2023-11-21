21 ноября, 13:04

В Курганской области площадь лесных пожаров снизилась в 2,7 раза в 2023 году

В пресс-службе губернатора региона также отметили, что ущерб лесным насаждениям уменьшился в четыре раза по сравнению с 2022 годом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Курганской области снизилась в 2023 году в 2,7 раза по сравнению с 2022 годом. Ущерб лесным насаждениям уменьшился в четыре раза, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Читайте также
Хронология крупных природных пожаров в России

"В минувшем пожароопасном сезоне в Курганской области удалось добиться снижения площади лесных пожаров в сравнении с прошлым годом в 2,7 раза. В четыре раза в сравнении с 2022 годом снизился ущерб, нанесенный лесным насаждениям. <…> Снижения количества лесных пожаров, площади, пройденной огнем, и материального ущерба удалось добиться в результате выполнения ряда противопожарных мероприятий, на которые в 2023 году из бюджета Курганской области было выделено более 204,5 млн рублей", - говорится в сообщении с уточнением, что на снижение повлияло также системное патрулирование территорий населенных пунктов, введение ограничительных мер и соответствующих противопожарных режимов.

Выделенные средства были направлены на приведение в исправное состояние источников наружного водоснабжения и систем оповещения людей при пожаре, приобретение пожарных автомобилей, БПЛА, ранцевых огнетушителей и носимых радиостанций, на применение Ми-8 и инженерной машины разграждения ИМР-2, на содержание лесопожарных формирований и другие мероприятия. По информации пресс-службы, Курганская область стала единственным регионом Уральского федерального округа, на территории которого было отмечено снижение количества лесных пожаров. Они составили 10% от общего числа по округу.

Из-за природных пожаров весной этого года в Курганской области погибли 22 человека. Огнем были повреждены 1 820 жилых и нежилых строений, из них 696 были брошенными либо бесхозными. Власти региона оказывают материальную помощь погорельцам, потерявшим недвижимость на территории Кургана, деревни Плоское и села Юлдус Шадринского округа, деревень Нечунаева и Мишагина Каргапольского округа, села Кодское и деревни Могилева Шатровского округа. 22 июня губернатор региона сообщил, что все выплаты и выдача сертификатов пострадавшим от ЧС завершены. 

Теги:
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация