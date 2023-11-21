В Курганской области площадь лесных пожаров снизилась в 2,7 раза в 2023 году

В пресс-службе губернатора региона также отметили, что ущерб лесным насаждениям уменьшился в четыре раза по сравнению с 2022 годом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Курганской области снизилась в 2023 году в 2,7 раза по сравнению с 2022 годом. Ущерб лесным насаждениям уменьшился в четыре раза, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В минувшем пожароопасном сезоне в Курганской области удалось добиться снижения площади лесных пожаров в сравнении с прошлым годом в 2,7 раза. В четыре раза в сравнении с 2022 годом снизился ущерб, нанесенный лесным насаждениям. <…> Снижения количества лесных пожаров, площади, пройденной огнем, и материального ущерба удалось добиться в результате выполнения ряда противопожарных мероприятий, на которые в 2023 году из бюджета Курганской области было выделено более 204,5 млн рублей", - говорится в сообщении с уточнением, что на снижение повлияло также системное патрулирование территорий населенных пунктов, введение ограничительных мер и соответствующих противопожарных режимов.

Выделенные средства были направлены на приведение в исправное состояние источников наружного водоснабжения и систем оповещения людей при пожаре, приобретение пожарных автомобилей, БПЛА, ранцевых огнетушителей и носимых радиостанций, на применение Ми-8 и инженерной машины разграждения ИМР-2, на содержание лесопожарных формирований и другие мероприятия. По информации пресс-службы, Курганская область стала единственным регионом Уральского федерального округа, на территории которого было отмечено снижение количества лесных пожаров. Они составили 10% от общего числа по округу.

Из-за природных пожаров весной этого года в Курганской области погибли 22 человека. Огнем были повреждены 1 820 жилых и нежилых строений, из них 696 были брошенными либо бесхозными. Власти региона оказывают материальную помощь погорельцам, потерявшим недвижимость на территории Кургана, деревни Плоское и села Юлдус Шадринского округа, деревень Нечунаева и Мишагина Каргапольского округа, села Кодское и деревни Могилева Шатровского округа. 22 июня губернатор региона сообщил, что все выплаты и выдача сертификатов пострадавшим от ЧС завершены.