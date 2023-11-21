21 ноября, 13:08

Путин заявил, что РФ продолжит содействовать изучению русского языка в Таджикистане

Президент России напомнил, что в Таджикистане русский язык имеет конституционный статус языка межнационального общения

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценил уровень внимания к русскому языку в Таджикистане, отметив, что РФ и впредь будет содействовать его изучению.

"Хочу отметить, что президент Таджикистана [Эмомали Рахмон] уделяет особое внимание развитию и поддержанию русского языка и культуры в Таджикистане", - сказал российский лидер по итогам встречи с таджикистанским коллегой. В целом он отметил, что между странами активно осуществляется сотрудничество в гуманитарной сфере, в области культуры и образования.

Путин напомнил, что в Таджикистане русский язык имеет конституционный статус языка межнационального общения. "Россия стремится оказывать содействие в создании благоприятных условий для его изучения", - подчеркнул президент РФ.

"Сейчас только в ходе переговоров в расширенном составе президент Таджикистана поставил вопрос о том, чтобы готовить преподавателей русского языка непосредственно в Таджикистане. Конечно, это очень правильно, имея в виду такой широкий размах изучения русского языка [в этой стране]", - добавил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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