Больницы Подмосковья получили свыше 60 единиц тяжелого медоборудования с начала 2023 года

Медтехника приобретена в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Более 1,8 млрд рублей направили в Московской области с начала текущего года на оснащение медицинских учреждений региона современным тяжелым оборудованием. Благодаря этому в больницах и поликлиниках региона появилось свыше 60 новых единиц цифровой медтехники, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Оснащение учреждений здравоохранения современной медтехникой - одна из наших приоритетных задач. Мы заменяем устаревшее оборудование на цифровое, а также открываем новые точки. Всего с начала года в Подмосковье ввели в работу 64 единицы тяжелого оборудования на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Это рентген-аппараты, маммографы, флюорографы, ангиографы, аппараты КТ и МРТ", - привели в тексте слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что, в частности, новые рентген-аппарат и маммограф заработали в Раменском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера и в Клинской больнице.

Отмечается, что медтехника приобретена в рамках нацпроекта "Здравоохранение".