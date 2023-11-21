21 ноября, 13:22

Главархив Москвы открыл онлайн-выставку о советском телевидении

Экспозиция посвящена тридцатилетнему периоду работы советского телевидения с середины ХХ века до конца 1980-х годов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Онлайн-выставка "Советское телевидение" с редкими кадрами из истории отечественного телевидения с 1950-е по 1980-е годы открылась в виртуальном музее Главархива Москвы, сообщила пресс-служба ведомства.

"Главархив Москвы открыл онлайн-выставку "Советское телевидение". Найти ее можно в виртуальном музее Главархива "Москва - с заботой об истории", в зале "1950-2000 гг.", подразделе "Медиатека". Выставка посвящена тридцатилетнему периоду работы советского телевидения с середины ХХ века до конца 1980-х годов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новой экспозиции представлены фотографии горожан, запечатленных за просмотром телевизора в кругу семьи, а также кадры со съемок телепередач. Например, на одном из снимков Ольга Аросева готовится войти в кадр в образе Пани Моники, чтобы сняться в юмористической передаче "Кабачок "13 стульев", на другом - дрессировщица Маргарита Назарова гладит тигра во время съемок программы в телецентре. Можно увидеть и фотографию, на которой Юрий Гагарин рассказывает о своем полете в космос для зрителей новогоднего "Голубого огонька". 

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