В Росздравнадзоре рассказали о причине приостановки применения Botkin.AI

Это связано с отклонениями в характеристиках системы относительно заявленных при его госрегистрации

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Решение Росздравнадзора приостановить применение платформы обработки и анализа медицинских изображений с использованием искусственного интеллекта Botkin.AI связано с отклонениями в характеристиках этого медизделия относительно заявленных при его госрегистрации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

О приостановке применения Botkin.AI во вторник сообщила газета "Коммерсантъ". Как уточнили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора, ведомство запланировало проверку в отношении производителя этой платформы.

"В ходе проводимого Росздравнадзором мониторинга безопасности медицинских изделий в отношении Botkin.AI были выявлены отклонения в характеристиках (результаты работы ПО с ИИ) относительно заявленных при его государственной регистрации. В результате анализа Росздравнадзором сделан вывод о наличии угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан при применении Botkin.AI. В связи с этим принято решение о приостановке его применения, а также инициировано проведение внепланового выборочного контроля в отношении производителя Botkin.AI ООО "Интеллоджик", - говорится в сообщении.

Росздравнадзор направил соответствующие заявление и документы в прокуратуру Москвы. Вывод о возможности дальнейшего обращения Botkin.AI сделают по итогам проверки, пояснили в пресс-службе.

По состоянию на 21 ноября в России зарегистрированы 24 медицинских изделия, являющихся программным обеспечением с технологией искусственного интеллекта. Такие медизделия подлежат пострегистрационному мониторингу безопасности и клинической эффективности. Соответствующие отчеты анализирует Росздравнадзор. "Вместе с тем, несмотря на неоднократные требования Росздравнадзора, указанные отчеты от производителя Botkin.AI в службу не поступали", - пояснили в ведомстве.