21 ноября, 13:40

В Барселоне из-за засухи решили ужесточить ограничения на воду

В частности, ограничения предусматривают снижение максимального объема потребления воды на одного человека до 210 литров в день, включая экономическую и коммерческую деятельность, а также запрет на полив газонов

МАДРИД, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство Каталонии приняло решение ужесточить ограничения на использование воды в столичной зоне Барселоны и части Жироны из-за засухи. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, ситуация критическая из-за отсутствия дождей. На протяжении уже трех лет в регионе выпадает недостаточное количество осадков.

В частности, ограничения предусматривают снижение максимального объема потребления воды на одного человека до 210 литров в день, включая экономическую и коммерческую деятельность, а также запрет на полив газонов.

В августе власти Каталонии впервые объявили чрезвычайную ситуацию в ряде населенных пунктов из-за отсутствия осадков. В сентября правительство Испании объявило о выделении примерно 12 млрд евро для смягчения последствий засухи, установившейся в ряде регионов страны. 

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