21 ноября, 14:01
Палестино-израильский конфликт

ВОЗ сообщила о более чем 30-кратном росте числа случаев диареи у детей до пяти лет в Газе

По словам официального представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера, ежедневно в Газе рождаются 180 детей, и свыше 20 из них "нуждаются в специализированном уходе"

ЖЕНЕВА, 21 ноября. /ТАСС/. Число случаев диареи у детей в возрасте до пяти лет в секторе Газа выросло в 31 раз по сравнению с ежемесячными показателями 2022 года, а у детей старше пяти лет - в 104 раза. Об этом сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.

"Система здравоохранения изо всех сил пытается справиться с тысячами раненых, тысячами тяжелобольных и резким ростом таких заболеваний, как диарея, респираторные инфекции, оказывая помощь практически без воды, топлива, продуктов питания, электричества и медикаментов", - отметил он. Как подчеркнул Линдмайер, с 7 октября зарегистрировано почти 49 тыс. случаев диареи. Более половины этих случаев приходятся на детей до пяти лет. Таким образом зафиксирован "рост в 31 раз среди детей до пяти лет и в 104 раза среди детей старше пяти лет", пояснил он.

В Газе "тысячи пациентов подергаются риску", продолжил официальный представитель ВОЗ. Речь идет о более 2 тыс. онкологических пациентов, более 1 тыс. тех, кто нуждается в диализе, 50 тыс. пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и более 60 тыс. больных диабетом.

По словам официального представителя ВОЗ, ежедневно в Газе рождаются 180 детей, и более 20 из них "нуждаются в специализированном уходе". В больнице "Аш-Шифа" все еще остаются 200 пациентов и 50 медицинских работников. ВОЗ планирует их эвакуировать, сказал Линдмайер. Он напомнил, что в секторе Газа сейчас "менее половины больниц и клиник способны хоть как-то функционировать". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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