Российские школьники выиграли шесть золотых медалей на международной олимпиаде

Победителем Открытой международной астрономической олимпиады в Сириусе стал россиянин Дмитрий Тимофеев

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Представители сборной России завоевали золотые медали Открытой международной астрономической олимпиады для школьников в Сириусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе федеральной территории.

"В "Сириусе" завершилась вторая Открытая Международная астрономическая олимпиада. Всего обладателями золотых медалей стали 14 человек. Награды высшей пробы завоевали все шесть представителей России", - говорится в сообщении.

Абсолютным победителем олимпиады стал россиянин Дмитрий Тимофеев, который написал три тура без единой ошибки и набрал наивысший балл. Также в число победителей вошли представители Ирана, Республики Беларусь и Казахстана. Торжественное награждение состоялось в Университете "Сириус".

Как уточнили в пресс-службе, за четыре тура олимпиады школьники решили 97 задач. Авторы заданий оценивали умение участников работать с картами звездного неба, обрабатывать данные, а также делать анализы и прогнозы. Участники олимпиады выполняли задания как очно в "Сириусе", так и дистанционно - из разных стран. Все задания были составлены на английском языке, чтобы у всех участников были равные условия.

Открытая международная олимпиада по астрономии в этом году впервые проходила на федеральной территории Сириус. Всего в олимпиаде принимали участие порядка 80 школьников из 14 стран. Помимо представителей России, в олимпиаде участвовали школьники из Республики Беларусь, Перу, Ирана, Кубы, Монголии, Болгарии и других государств.

Федеральная территория Сириус стала площадкой для интеллектуальных соревнований высокого уровня с 2021 года, принимая финалы Всероссийской олимпиады школьников. В 2023 году на территории Сириуса проведена международная олимпиада по математике.