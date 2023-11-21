21 ноября, 14:39

ВШЭ и Минобрнауки РФ работают над привлечением студентов к социально значимым проектам

Директор Института образования вуза Евгений Терентьев уточнил, что это могут быть как локальные проекты внутри университета, так и более масштабные

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. НИУ ВШЭ совместно с Минобрнауки РФ развивают инициативу, которая подразумевает участие каждого студента в социально значимых проектах в процессе обучения. Об этом рассказал директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной началу нового сезона образовательного проекта "Большая игра имени Льва Выготского".

"Я хотел бы озвучить ту инициативу, которую мы с коллегами из министерства науки и высшего образования сейчас развиваем: реализация проекта в рамках модели "Обучение служением", где идея на самом деле очень похожа: у каждого студента в ходе обучения должен быть опыт участия в каком-либо социально значимом проекте", - сказал он.

Терентьев пояснил, что это могут быть как локальные проекты внутри университета, так и более масштабные, в рамках которых студенты, например, ездят в экспедиции, помогают школам.

Модуль "Обучение служением" в вузах предполагает развитие у студентов гражданственности, патриотизма, лидерства, гражданской солидарности и традиционных ценностей с помощью решения социально значимой задачи в рамках курса. 

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Россия
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