21 ноября, 14:20

Почти 20 тыс. педагогов в Москве примут участие в метапредметной олимпиаде

Учителя будут выполнять задания, направленные на проверку пяти видов грамотности: математической, читательской, естественно-научной, финансовой, информационной

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Почти 20 тыс. педагогов в Москве зарегистрировались на участие в Х метапредметной олимпиаде "Московский учитель", сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В Москве стартовало самое массовое состязание среди московских педагогов, на котором они могут продемонстрировать профессиональные знания и навыки, - метапредметная олимпиада "Московский учитель". На участие в ней зарегистрировались почти 20 тыс. педагогов столичных школ и колледжей. Они будут выполнять задания, направленные на проверку пяти видов грамотности: математической, читательской, естественно-научной, финансовой, информационной", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мероприятие дает педагогам возможность оценить уровень своей функциональной грамотности, то есть способности применять знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах, а также проверить свою эрудицию. В этом году задания для участников разрабатывали не только победители и призеры олимпиады, но и эксперты из разных отраслей. Первый тур соревнования завершится 4 декабря, по его итогам в следующий тур выйдут 750 педагогов.

Во втором туре к заданиям по функциональной грамотности добавятся задания на оценку сформированности критического мышления. В нем определят 25 победителей и 50 призеров олимпиады. Они получат дипломы и право участвовать в номинации "Учитель года Москвы" конкурса "Педагоги года Москвы". Первая метапредметная олимпиада прошла в Москве в 2014 году, тогда ее участниками стали 2 тыс. педагогов. 

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