В Перми начал работу региональный молодежный центр

Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников отметил, что весной 2024 года центр заработает в ежедневном формате

ПЕРМЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Региональный молодежный центр, объединяющий отделения крупных российских молодежных организаций и Пермскую синематеку, открылся в Перми на базе бывшего киноцентра "Кристалл", передает корреспондент ТАСС.

"Мы открываем здание "Кристалла", наш краевой молодежный центр, место, в котором соберутся все молодежные активности и Пермская синематека с киноцентром "Премьер". <…> Мы планируем, что весной следующего года это место заработает в ежедневном формате, куда молодые люди смогут приходить, находить себе круг общения, сотрудники краевого центра будут помогать им, отвечать на вопросы, здесь же будут работать коворкинги. Ожидаем, что в год центр будут посещать порядка 250 тыс. молодых людей, и в ежедневном формате будет происходить общение с ними, каждый день будет проходить какое-то мероприятие", - сказал в ходе пресс-конференции заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников.

По словам директора ГБУ ПК "Молодежный центр" Евгении Фофановой, главная миссия молодежной политики современной России - создание среды, в которой каждый молодой человек сможет самореализоваться и достичь своих целей, воплотить в жизнь мечту. "Молодежная политика не может быть больше только ведомством, а должна стать экосистемой, в которой появляются возможности. Региональный молодежный центр является центральной точкой инфраструктуры, которая помогает объединить все направления и быть определенной ресурсной базой, реализатором федеральных проектов и программ. Это не кабинеты, это пространство, причем пространство трансформируемое, многофункциональное, с удобным графиком работы с 08:00 до 23:00", - отметила Фофанова.

На базе молодежного центра разместятся резиденты - одни из крупнейших федеральных общественных организаций, пермские региональные представительства "Студенческих отрядов" и "Движения первых". Для нужд резидентов в центре откроются специальные площадки по профориентации, лектории, игровая зона, медиастудия, которая будет оборудована студиями звукозаписи и видеозаписи, а также небольшим коворкингом для работы с текстами. Здесь же появятся и офисные помещения для резидентов и молодежного центра, кафе, а также другие пространства и залы.

Четыре зала бывшего кинотеатра "Кристалл", а ныне молодежного центра, переданы в пользование пермскому киноцентру "Премьер" и Пермской синематеке, которые начнут работу на новой площадке уже 30 ноября. А 2 декабря киноцентр отпразднует свое открытие премьерой фильма пермячки Любови Мульменко "Фрау", который снимался в Перми. Планируется, что в широкий прокат кинолента выйдет только в марте 2024 года. По словам министра культуры Прикамья Аллы Платоновой, такое "соседство" творческого молодежного пространства и Пермской синематеки потенциально может принести "очень много положительных эффектов и хороших результатов".

Решение об открытии молодежного центра в здании бывшего кинотеатра "Кристалл" в центре Перми было принято региональными властями в начале 2023 года. Приобретение здания обошлось бюджету края в 370 млн рублей, еще порядка 100 млн рублей заложены в региональном бюджете на ремонтные работы и покупку необходимого оборудования.