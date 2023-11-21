21 ноября, 14:14

В Перми начал работу региональный молодежный центр

Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников отметил, что весной 2024 года центр заработает в ежедневном формате

ПЕРМЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Региональный молодежный центр, объединяющий отделения крупных российских молодежных организаций и Пермскую синематеку, открылся в Перми на базе бывшего киноцентра "Кристалл", передает корреспондент ТАСС.

"Мы открываем здание "Кристалла", наш краевой молодежный центр, место, в котором соберутся все молодежные активности и Пермская синематека с киноцентром "Премьер". <…> Мы планируем, что весной следующего года это место заработает в ежедневном формате, куда молодые люди смогут приходить, находить себе круг общения, сотрудники краевого центра будут помогать им, отвечать на вопросы, здесь же будут работать коворкинги. Ожидаем, что в год центр будут посещать порядка 250 тыс. молодых людей, и в ежедневном формате будет происходить общение с ними, каждый день будет проходить какое-то мероприятие", - сказал в ходе пресс-конференции заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников.

По словам директора ГБУ ПК "Молодежный центр" Евгении Фофановой, главная миссия молодежной политики современной России - создание среды, в которой каждый молодой человек сможет самореализоваться и достичь своих целей, воплотить в жизнь мечту. "Молодежная политика не может быть больше только ведомством, а должна стать экосистемой, в которой появляются возможности. Региональный молодежный центр является центральной точкой инфраструктуры, которая помогает объединить все направления и быть определенной ресурсной базой, реализатором федеральных проектов и программ. Это не кабинеты, это пространство, причем пространство трансформируемое, многофункциональное, с удобным графиком работы с 08:00 до 23:00", - отметила Фофанова.

На базе молодежного центра разместятся резиденты - одни из крупнейших федеральных общественных организаций, пермские региональные представительства "Студенческих отрядов" и "Движения первых". Для нужд резидентов в центре откроются специальные площадки по профориентации, лектории, игровая зона, медиастудия, которая будет оборудована студиями звукозаписи и видеозаписи, а также небольшим коворкингом для работы с текстами. Здесь же появятся и офисные помещения для резидентов и молодежного центра, кафе, а также другие пространства и залы.

Четыре зала бывшего кинотеатра "Кристалл", а ныне молодежного центра, переданы в пользование пермскому киноцентру "Премьер" и Пермской синематеке, которые начнут работу на новой площадке уже 30 ноября. А 2 декабря киноцентр отпразднует свое открытие премьерой фильма пермячки Любови Мульменко "Фрау", который снимался в Перми. Планируется, что в широкий прокат кинолента выйдет только в марте 2024 года. По словам министра культуры Прикамья Аллы Платоновой, такое "соседство" творческого молодежного пространства и Пермской синематеки потенциально может принести "очень много положительных эффектов и хороших результатов".

Решение об открытии молодежного центра в здании бывшего кинотеатра "Кристалл" в центре Перми было принято региональными властями в начале 2023 года. Приобретение здания обошлось бюджету края в 370 млн рублей, еще порядка 100 млн рублей заложены в региональном бюджете на ремонтные работы и покупку необходимого оборудования. 

Теги:
РоссияПермский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация