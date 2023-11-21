В Салехарде на форуме собрали около 100 молодых представителей коренных народов

Форум продлится до 24 ноября

САЛЕХАРД, 21 ноября. /ТАСС/. Форум "Российский Север" стартовал в Салехарде. Участие в нем примут около 100 представителей молодежи коренных народов северной части России, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"[Форум] получает акценты творческие, и, на мой взгляд, общество коренных малочисленных народов не так широко представлено в массовой культуре. Мне кажется, если мы за последнее время вспомним, какой-то известных продукт, который бы напевал, танцевал, каждый из жителей России, - на ум приходит песня "Якутяночка". И на этом фестивале, форуме "Российский север", на мой взгляд, такие же продукты должны рождаться", - сказал на открытии форума глава департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин.

Форум продлится до 24 ноября, в рамках него пройдут этнозарядки, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, деловая игра "Экспертных механизм ООН по правам коренных народов", участники обсудят возможности наращивания экспертного потенциала КМНС. Участники будут работать по трекам "Сохраняй языки", "Продвигай народное", "Вдохновляйся творчеством", "Создавай контент" и "Стань лидером".

"Российский Север" традиционно проводился в местах проживания коренных малочисленных народов, впервые форум состоялся в подмосковной Клязьме в 2015 году. Начиная с 2021 года мероприятие проводится на территории Ямала. В 2022 году Федеральное агентство по делам молодежи предложило определить территорию автономного округа в качестве постоянной площадки форума. Цель форума - создание межнациональной коммуникационной площадки для взаимодействия молодежи Российской Федерации и вовлечение активных молодых людей в решение задач, отвечающих современным запросам государства и общества.