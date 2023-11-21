21 ноября, 14:32

В Подмосковье зимой организуют более 50 тюбинговых горок

Длина 21 тюбинговой горки будет составлять менее 3 м, остальных 35 - более 3 м

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Свыше 50 тюбинговых горок планируется организовать в парках Московской области зимой, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"На территории Московской области уже работают 192 парка культуры и отдыха. Каждый из них ведет активную подготовку к предстоящему зимнему сезону. В этому году мы планируем принять за весь сезон более 19 млн гостей. Запланирован запуск 56 тюбинговых горок", - привели в тексте слова министра благоустройства Михаила Хайкина.

Отмечается, что длина 21 тюбинговой горки будет составлять менее 3 м, остальных 35 - более 3 м.

В пресс-службе добавили, что по сравнению с прошлым сезоном в этом году значительно увеличится количество парковых зон с различными зимними активностями. Так, запланировано открытие 52 лыжных трасс и 181 открытого катка. 

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