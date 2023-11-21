Финская погранслужба сообщила о прибытии за сутки 41 беженца на КПП "Салла"

Они были из Афганистана, Йемена, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали и Сирии

СТОКГОЛЬМ, 21 ноября. /ТАСС/. Финская пограничная служба Лапландии заявила о прибытии за вторник 41 беженца на контрольно-пропускной пункт (КПП) "Салла". Об этом сообщается на официальном сайте погранслужбы.

"21 ноября 2023 года на КПП "Салла" прибыл 41 проситель убежища. Люди прибыли из России двумя разными группами на велосипедах. Люди были из Афганистана, Йемена, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали и Сирии", - говорится в сообщении.

"Официальное подразделение сил обороны продолжает возводить заграждения на местности за пределами КПП вместе с погранслужбой Лапландии", - также отмечается на сайте.

Газета Helsingin Sanomat ранее информировала, что правительство Финляндии готово принять решение о полном закрытии границы с Россией уже во вторник, как минимум для просителей убежища

20 ноября финская погранслужба Лапландии сообщила, что ее сотрудники начали строить временные заграждения на КПП "Салла" на границе с РФ.