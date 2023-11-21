21 ноября, 14:47

В Рязани работы по восстановлению Торгового городка намерены завершить до конца 2024 года

Как уточнил глава региона Павел Малков, в планах, в частности, открыть павильон №23 "Облпотребсоюз", в котором разместится центр развития народных художественных промыслов

ТАСС, 21 ноября. Реставрация уникального ансамбля зданий "Торговый городок" в Рязани, где в советское время проводились областные выставки производственных успехов, завершится до конца 2024 года. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Пять павильонов уже работает. В этом году откроется еще три павильона. Планируем все основные восстановительные работы завершить до конца следующего года и открыть все павильоны, всего их будет 20", - цитирует пресс-служба губернатора региона Павла Малкова.

По словам главы региона, в ближайшее время в Торговом городке откроется павильон №23 "Облпотребсоюз", в котором разместится центр развития народных художественных промыслов "Резиденция традиций". "Там будет постоянная экспозиция с работами рязанских мастеров и зона мастер-классов", - добавил Малков.

По данным пресс-службы, открытие "Резиденции традиций" состоится 25 ноября. Также в декабре готовятся к открытию еще два павильона: в одном будет чайная и музей чая, в другом - филиал "Музея истории молодежного движения". "В каждом восстановленном павильоне Торгового городка будут свои активности, свое направление работы. В целом получается хорошее, позитивное, очень интересное и красивое место для жителей города и для наших гостей, где приятно находиться. Таких локаций у нас в Рязани должно становиться как можно больше", - добавил Малков.

Торговый городок известен также под названием Рязанская ВДНХ, в 1955 году здесь была открыта Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная и строительная выставка. В 1959 году выставка прекратила свое существование, а в ее павильонах начали работать магазины и городские сервисы. 

Теги:
РоссияРязанская областьМалков, Павел Викторович
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