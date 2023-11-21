В Пятигорске пройдет всероссийский форум "Сердце матери - сердце России"

Главным организатором выступает Всероссийское общественное движение "Матери России", уточнили в администрации города

ПЯТИГОРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Всероссийский форум "Сердце матери - сердце России" соберет в Пятигорске 24-26 ноября матерей и жен героев специальной военной операции (СВО), многодетных матерей, врачей и педагогов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Всероссийский форум "Сердце матери - сердце России" состоится 24-26 ноября в Пятигорске. Участие в нем примут матери и жены героев СВО, многодетные матери, матери, воспитывающие детей с особенностями развития, а также врачи, педагоги, члены женсоветов при казачьих обществах и национально-культурных организациях, представители власти. Главным организатором выступает Всероссийское общественное движение "Матери России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в программе - конференция "Сердце матери", посвященная вопросам улучшения демографической ситуации в России, повышения статуса матери, а также мерам поддержки членов семей участников спецоперации. Запланирована благотворительная выставка-ярмарка, посещение детских социальных и медицинских учреждений, чествование матерей, праздничный концерт.

Кроме того, будет заложена аллея "Материнская слава" в Комсомольском парке Пятигорска в рамках всероссийского проекта "Аллея матери".