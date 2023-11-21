Роды в Грузии стали бесплатными

Кесарево сечение не по медицинским показаниям, а по просьбе пациента, а также обслуживание в VIP-палате останутся платными

ТБИЛИСИ, 21 ноября. /ТАСС/. Минздрав Грузии принял решение полностью финансировать роды, в том числе при необходимости кесарева сечения. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"В рамках программы всеобщего медицинского страхования роды и кесарево сечение будут полностью финансироваться для всех граждан. Финансирование включает выбор врача и стоимость обезболивающих средств, а также медикаменты, питание и как прямые, так и косвенные расходы. Соответственно, пациентам не придется платить ничего", - говорится в сообщении.

Как уточняется, кесарево сечение не по медицинским показаниям, а по просьбе пациента, а также обслуживание в VIP-палате останутся платными. Согласно принятым поправкам, тарифы на прием родов и кесарево сечение были приравнены друг к другу. Стоимость услуги составляет 1,2 тыс. лари (около $452,5) и будет возмещаться во всех медучреждениях, включенных в программу всеобщего страхования.

Минздрав отмечает, что цены на естественные роды и кесарево сечение сделаны одинаковыми, чтобы медперсонал был менее мотивирован прибегать к кесареву сечению. Сейчас в стране высокий показатель по родам, проведенным этим способом.

Ранее в Грузии стоимость родов самостоятельно определяли медучреждения. Государство финансировало роды только в пределах 500 лари (около $185), а кесарево сечение было платным.

Программа всеобщего медицинского страхования действует в Грузии с 2013 года. Она доступна лишь для граждан Грузии. В нее входят представители всех возрастных и социальных групп, которые не пользуются частной страховкой. По программе всеобщего страхования финансируются как плановые, так и неотложные медицинские услуги. Подавляющее большинство частных клиник Грузии, а также поликлиник являются участниками программы всеобщего страхования.