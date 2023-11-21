21 ноября, 15:33

В Подмосковье открыли памятник историку Василию Татищеву

Монумент изображает Татищева в период расцвета его творческой деятельности

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Памятник историку, географу и государственному деятелю Петровской эпохи Василию Татищеву открыли на территории сквера старинной усадьбы Татищевых "Болдино" в Солнечногорском округе Подмосковья, участие в церемонии приняли председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает пресс-служба подмосковного правительства.

Инженер, историк, географ и государственный деятель эпохи Петра I, основавший Екатеринбург, Пермь, Ставрополь-на-Волге (ныне - Тольятти) провел последние годы жизни в усадьбе "Болдино", где впоследствии и был захоронен. Здесь Татищев написал труды "История Российская" и "Собрание законов древних русских".

"Сегодня очень приятное событие. Я хочу поблагодарить и историков, и архитекторов, каждого, кто нашел время, возможность прийти, приехать сюда. И, конечно, наших друзей из Екатеринбурга. Великий человек заложил великий город. Вы знаете, на территории Подмосковья творили историю уникальные люди - Чехов, Достоевский, государственные деятели, историки. И все они внесли очень заметную лепту. Прекрасно, что мы, наши внуки будем помнить, кто делал и делает нашу страну сильной и могучей", - привели в тексте слова Воробьева.

В материале отмечается, что памятник изображает Татищева в период расцвета его творческой деятельности. В ходе работы скульптор Валерия Малышева тесно сотрудничала с историками и экспертами по костюму, чтобы точно попасть в эпоху. Монумент установлен Российским военно-историческим обществом на территории сквера старинной усадьбы Татищевых "Болдино", восстановлением которой с апреля этого года занимается РВИО. Рядом с ним организовали уличную библиотеку.

"Не так давно это был заброшенный уголок Московской области. Но благодаря сотрудничеству губернатора, министерства культуры РФ и военно-исторического общества начинается его восстановление. Это только первый этап. Я торжественно обещаю, что через два с половиной года здесь будет город-сад. Вы не узнаете это место", - процитировали в материале Мединского.

Как напомнили в пресс-службе, в августе текущего года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с помощником Президента РФ Владимиром Мединским и главой Свердловской области Евгением Куйвашевым открыл тропу к месту захоронения Василия Татищева. На протяжении всего маршрута, который составляет около 1,3 км, установлены скамейки для отдыха, наружное освещение, урны и информационные щиты. Кроме того, в октябре провели капитальный ремонт подъездной дороги к усадьбе с привлечением областного и муниципального бюджетов. 

Теги:
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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