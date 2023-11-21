Пушилин заявил о необходимости создать Донецкий научный центр РАН

Он существенно поможет в восстановлении и развитии региона после окончания боевых действий, считает глава республики

ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика нуждается в создании своего научного центра Российской академии наук, который существенно поможет в восстановлении и развитии региона после окончания боевых действий, сообщил на конференции "Денацификация Украины: история и современность" глава ДНР Денис Пушилин.

"Донецкой научный центр Российской академии наук должен быть. Прикладная наука сейчас нам как никогда нужна. Здесь нужно перейти уже в практическую плоскость в рамках решения данного вопроса. Я считаю целесообразным дать поручение директорам НИИ, ректорам вузов подготовить справку о фундаментальном прикладном и кадровом обеспечении. А правительству Донецкой Народной Республики подготовить обоснование, необходимое для создание донецкого центра РАН", - сказал Пушилин.

Он добавил, что прикладная наука НИИ поможет в восстановлении республики после боевых действий, поэтому регион нуждается в своем центре Российской академии наук. Подготовленные документы Пушилин намерен предоставить федеральному центру для создания научного образования.

Также Пушилин поддержал идею создания на базе Донецкого госуниверситета современного кампуса, наподобие тех, что создаются в других регионах РФ, однако глава региона подчеркнул, что реализовать такой проект станет возможно, только когда будет отодвинута линия фронта от Донецка. В числе поддержанных главой региона также была инициатива участников конференции об обмене опытом донецких студентов со студентами других российских вузов.