21 ноября, 15:35

Худрука Воронежского Камерного театра Бычкова уволили

Исполнять обязанности художественного руководителя будет директор театра

ТАСС, 21 ноября. Михаил Бычков уволен с поста художественного руководителя Воронежского Камерного театра, новый худрук будет назначен до конца года, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Увольнение Михаила Бычкова состоялось по решению учредителя (п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации). Исполнять обязанности художественного руководителя будет директор театра. В правительстве области уверены, что коллектив государственного театра и его высокий уровень работы будут сохранены", - говорится в сообщении. Учредитель - Министерство культуры Воронежской области.

Отмечается, что назначение нового худрука планируется до Нового года, сейчас идет общение с претендентами.

Воронежский Камерный театр создан в 1993 году, его посещают около 35 тыс. человек в год. Работы творческого коллектива неоднократно номинировались на Национальную театральную премию "Золотая маска": в 2001 году ее лауреатом в номинации "Женская роль" стала актриса театра Татьяна Кутихина, в 2015 году специальный приз "За создание лучшего актерского ансамбля" получил спектакль "День города".

За создание Камерного театра и постановку спектаклей "Сторож", "Персона", Jamais в 1995 году Бычков был удостоен премии имени Станиславского. 

Теги:
РоссияВоронежская область
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