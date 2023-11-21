Люк Бессон примет участие во Всемирном фестивале молодежи

Мероприятие пройдет 1-7 марта в Сириусе

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет 1-7 марта в Сириусе, примет французский режиссер и сценарист Люк Бессон. Об этом сообщил программный директор фестиваля Сергей Першин.

"Подтвердился для участия в фестивале культовый режиссер Люк Бессон. Думаю, что таких открытий нас ждет еще много", - сказал он.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа фестиваля пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.