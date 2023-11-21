Конституционный суд защитил права детей на алименты в случаях отмены судебного приказа

В случае отмены судебного приказа по выплате алиментов, истец вправе вновь обратиться в суд и взыскать алименты в том числе за весь период, значившийся в отмененном приказе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев жалобу матери из Новосибирской области, указал: в случае отмены судебного приказа по выплате алиментов, истец вправе вновь обратиться в суд и взыскать алименты в том числе за весь период, значившийся в отмененном приказе. Федеральному законодателю необходимо принять соответствующие изменения, фактически препятствующие взыскателям алиментов требовать погашения долгов в полном объеме, следует из постановления КС РФ.

"Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного суда Российской Федерации, выраженных в настоящем постановлении, - внести в действующее правовое регулирование надлежащие изменения, вытекающие из настоящего постановления", - говорится в документе.

Алименты в Сибири

Поводом для проверки положений Гражданского процессуального кодекса РФ, регулирующих процедуры обжалований судебных приказов и решений суда в апелляционных и кассационных инстанциях, стала жалоба жительницы Новосибирской области. Надежда Хомутова в 2013 году взыскала судебным приказом мирового судьи алименты на двух несовершеннолетних детей с их отца. Спустя полгода по просьбе должника, пообещавшего добросовестно оплачивать алименты, заявительница отозвала исполнительный документ.

В 2018 году из-за затянувшейся неуплаты судебный приказ был повторно предъявлен к исполнению. Однако, в 2020 году должник подал возражения на судебный приказ, несмотря на пропуск процессуальных сроков, которые он смог восстановить, в результате приказ был отменен. Хомутова попыталась обжаловать это решение, но суды ей отказали, сославшись на сроки подачи возражений и на то, что определение об отмене судебного приказа не может быть предметом обжалования.

После отмены приказа Хомутова обратилась в суд с новым иском на взыскание алиментов, ей и ее детям присудили часть средств, однако отказали в удовлетворении требований с 2015 по 2020 год в связи с тем, что ранее выданный исполнительный документ был отменен. Дальнейшее обжалование этого решения результатов не дало, в связи с чем Хомутова обратилась с жалобой в КС РФ.

Решение КС РФ

В своем решении КС РФ отметил, что сами по себе положения статей 129 и 331 ГПК РФ, регулирующие сроки подачи возражений на решения суда, не противоречат Конституции РФ при должной трактовке, когда они позволяют взыскателю обжаловать определение суда о восстановлении сроков подачи возражений по мотиву отсутствия уважительных причин непредставления должником этих возражений ранее, в том числе в установленный срок.

Одновременно КС РФ признал не соответствующей Конституции статью 129 ГПК РФ, судебная практика по которой не гарантирует удовлетворения в порядке искового производства требований взыскателя алиментов за весь период по судебному приказу. Исходя из этого, законодателю необходимо внести в правовые нормы надлежащие изменения. До тех пор требования о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, заявленные после отмены судебного приказа за пределами предусмотренного срока, удовлетворяются за весь период, указанный в судебном приказе. Дело заявительницы подлежит пересмотру.