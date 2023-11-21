Мишустин: арктические Дельфийские игры помогают сохранить культуры северных народов

Глава кабмина отметил, что нынешние игры посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал участников, организаторов и гостей вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских игр, проходящих в Сыктывкаре. Глава правительства отметил, что эти игры помогают сохранить культуры северных народов и способствуют развитию национального искусства.

"Уникальный конкурс дает возможность сотням одаренных юношей и девушек продемонстрировать свое мастерство в различных номинациях, способствует сохранению самобытных культур северных народов, развитию национального искусства", - говорится в телеграмме премьер-министра, опубликованной на сайте правительства.

Глава кабмина отметил, что нынешние игры посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Коми помнит своих героев, вставших на защиту Родины. Тех, кто мужественно сражался на фронтах и работал в тылу", - подчеркнул Мишустин.

В течение нескольких дней каждый участник сможет проявить свою индивидуальность и определиться в выборе будущей профессии, заметил премьер-министр. Он выразил уверенность в том, что состязания станут значимым событием, подарят всем незабываемые впечатления, и пожелал участникам удачи и заслуженных побед.

Вторые молодежные Арктические Дельфийские игры проходят в Сыктывкаре 20-24 ноября.

Дельфийские игры России - ежегодные комплексные соревнования для творчески одаренных детей и молодежи страны. Конкурсная и фестивальная программа включает соревнования по художественным, прикладным и научно-исследовательским номинациям, способствующим выявлению молодых талантов и уникальных специалистов. Первые молодежные Арктические Дельфийские игры состоялись в Сыктывкаре в ноябре 2022 года. В них приняли участие более 600 молодых талантливых людей из России и Китая.