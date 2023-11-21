21 ноября, 15:59

В Петербурге с 23 ноября из-за снегопада объявили "желтый" уровень опасности

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По словам председателя городского комитета по благоустройству Василия Пониделко, из-за неблагоприятных погодных условий дорожные предприятия будут дежурить в городе на случай непредвиденных обстоятельств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. "Желтый" уровень погодой опасности объявили в Петербурге с ночи 23 ноября из-за прогнозируемого ветра до 18 м/с, и снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"По информации Росгидрометцентра, с 3:00 до 12:00 23 ноября на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. В этот период ожидается сильный ветер до 15-18 м/с, сильный снег, местами метель. "Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду", - говорится в сообщении.

Кроме того, председатель городского комитета по благоустройству Василий Пониделко в социальных сетях отметил, что из-за неблагоприятных погодных условий дорожные предприятия будут дежурить на случай непредвиденных обстоятельств, специалисты уже работают в усиленном режиме. "Особое внимание специалистам следует обратить на состояние набережных, мостов, путепроводов, тротуаров, пешеходных переходов и подходам к социально значимым объектам. Сейчас улицы города убирают более 900 специалистов ручного труда и почти 600 единиц техники", - написал он.

В пресс-службе областного правительства также отметили, что дорожники Ленинградской области переходят на усиленный режим работы из-за снегопада.

"В ближайшие три дня регион "подморозит" до -19 градусов, а в четверг прогнозируется сильный снегопад. Сейчас на очистке и обработке региональных трасс задействовано почти 250 единиц спецтехники, а за минувшие двое суток от снега и наледи вычищено в общей сложности около 1 тыс. км региональных трасс и обочин",- говорится в сообщении.

Как отметил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, в ночь на 23 ноября атмосферный фронт также принесет снег - утром и днем местами сильный, усиление южного ветра до 7-12 м/с, в порывах до 15-17 м/с, в отдельных районах ожидается метель. 

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РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
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