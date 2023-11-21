Суд оштрафовал Тelegram на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Как следует из протокола, в частности, компанией не были приняты меры по удалению недостоверной информации об армии РФ, а также информации, направленной на дестабилизацию в стране

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 млн рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенную в РФ информацию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать компанию Telegram виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации) и назначить штраф в размере 4 млн рублей", - огласила решение судья.

Как следует из протокола, в частности, компанией не были приняты меры по удалению недостоверной информации об армии РФ, а также информации, направленной на дестабилизацию в стране и оправдание экстремистской деятельности.

Telegram - мессенджер для обмена сообщениями, звонками, файлами и создания групп и каналов.