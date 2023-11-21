21 ноября, 16:02
Военная операция на Украине

Под Тамбовом на здании школы установили мемориальную доску в память о герое СВО

Андрей Клишин погиб 22 июля в Запорожской области, когда сопровождал телевизионную группу, которую обстреляли

ТАСС, 21 ноября. Мемориальную доску в память о погибшем в зоне проведения специальной военной операции Андрее Клишине установили на здании школы Староюрьева Тамбовской области. Военнослужащий награжден Орденом Мужества посмертно, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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"На днях на здании второго корпуса Староюрьевской средней школы установили мемориальную доску выпускнику школы Андрею Клишину, погибшему при исполнении служебного воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении.

Уроженец Староюрьевского округа героически погиб 22 июля в Запорожской области. Клишин сопровождал телевизионную группу, которую обстреляли. Тогда ранения получил еще один житель Тамбовской области, военный корреспондент "Известий" Роман Польшаков.

Клишин родился 15 ноября 1991 года. Окончил Староюрьевскую среднюю школу. Клишин также был награжден медалью за воинскую доблесть. 

Теги:
РоссияТамбовская областьВоенная операция на Украине
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