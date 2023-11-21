Папоротник и суп кочевника смогли попробовать гости дня Хакасии на выставке "Россия"

На мероприятии также приготовили баранью ногу, запеченную с чабрецом, шишками и кедровым орехом, традиционную хакасскую кашу и конфеты из талгана

МОСКВА, 21 ноября. Традиционные блюда хакасской кухни - обжаренный папоротник, кровяную колбасу и суп кочевника - смогли попробовать гости дня Хакасии на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Об этом ТАСС сообщила руководитель департамента развития туризма Минэкономразвития Хакасии Ольга Кузьмина.

"Команда лучших шеф-поваров Хакасии, рестораторов и производителей регионального продукта показала мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни. Были проведены дегустации уникальных региональных продуктов и специалитетов", - сообщила Кузьмина.

Среди представленных блюд были: баранья нога, запеченная с чабрецом, шишками и кедровым орехом; суп кочевника; традиционная хакасская каша; папоротник, обжаренный с кедровыми орешками; конфеты из талгана. Также на мероприятии представили региональные бренды от производителей мясной продукции, дикоросов и минеральной воды.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.