Пробки в Москве достигли девяти баллов вечером 21 ноября

Транспорт движется по улицам города медленно, местами на дорогах гололедица

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером во вторник достигла 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Транспорт движется по улицам города медленно, местами на дорогах гололедица.

По данным на 18:57, скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском, Варшавском и Ленинградском шоссе, нескольких других вылетных магистралях. Движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также на юго-западе, западе, юге, юго-востоке и северо-западе МКАД.