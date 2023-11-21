21 ноября, 16:15

Пробки в Москве достигли девяти баллов вечером 21 ноября

Транспорт движется по улицам города медленно, местами на дорогах гололедица

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером во вторник достигла 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Транспорт движется по улицам города медленно, местами на дорогах гололедица.

По данным на 18:57, скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском, Варшавском и Ленинградском шоссе, нескольких других вылетных магистралях. Движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также на юго-западе, западе, юге, юго-востоке и северо-западе МКАД. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация