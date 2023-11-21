21 ноября, 16:27

Индианку признали женщиной с самым большим числом зубов в мире

У нее их 38

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. Жительница Индии признана женщиной с самым большим количеством зубов в мире и благодаря этой особенности попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Мировой рекорд установила 26-летняя индианка Калпана Балан. У нее 38 зубов, то есть на 6 больше, чем у большинства людей: 4 лишних зуба на нижней челюсти и 2 - на верхней.

Дополнительные зубы начали расти у девушки в юности. Этот процесс не доставлял ей никаких неудобств, но родители рекомендовали дочери обратиться к врачу и удалить лишние зубы. Однако из-за страха перед этой процедурой девушка решила сохранить зубы.

"Я счастлива получить титул "Мировой рекорд Гиннесса". Это главное достижение моей жизни", - сказала Калпана.

Среди мужчин аналогичный рекорд принадлежит канадцу Эвано Меллоне. У него 41 зуб.

В медицине наличие лишних зубов называют гипердентия или полиодонтия. Согласно статистике, у 3,8% населения мира один или несколько сверхкомплектных зубов. Считается, что гипердентия является результатом нарушения процесса формирования зубов, хотя точная ее причина неизвестна. 

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Индия
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