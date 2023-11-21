В московском метро запустят поезда, посвященные диаметрам D3 и D4

Поезд D3 будет ездить на Арбатско-Покровской линии, D4 - на Сокольнической

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Два тематических поезда, посвященных новым диаметрам D3 и D4, запустят в среду на Арбатско-Покровской и Сокольнической линиях московского метро. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Завтра мы запустим в метро два тематических поезда, посвященных новым диаметрам. Поезд D3 будет ездить на Арбатско-Покровской линии, D4 - на Сокольнической", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в поездах можно будет узнать о том, какие маршруты и пересадки появились благодаря запуску диаметров, какое влияние они оказали на транспорт Москвы, о плюсах новых линий.