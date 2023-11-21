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Самарская область в 2023 году помогла восстановить около 70 объектов в Снежном в ДНР

В списке социальные объекты, жилые дома, коммунальная инфраструктура и дороги

ТАСС, 21 ноября. Самарская область помогла восстановить около 70 социальных, инфраструктурных и жилых объектов в Снежном Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вернулся из рабочей командировки в город-побратим Снежное ДНР, где проинспектировал ход восстановительных работ объектов социальной инфраструктуры.

"В целом на текущий год - 73 объекта, в том числе жилые дома, коммунальная инфраструктура, дороги, из них 67 уже готовы", - приводятся в сообщении слова Азарова.

Среди ключевых объектов, которые были определены для ремонта в начале года, - детские сады, школы, больницы, коммунальная инфраструктура и несколько других объектов.

В частности, как сообщили в пресс-службе, Азаров проверил ход ремонтных работ в центральной городской больнице, где завершается восстановление лечебного и акушерско-гинекологического корпуса. Самарские строители полностью заменили электропроводку, полы и окна, выполнили отделочные работы. "Давайте нацелимся на то, чтобы 12 декабря больница была открыта. Времени осталось немного - две недели, думаю, за это время можно выполнить оставшиеся работы. Рад, что по выполнению работ все успеваем в ранее обозначенные сроки, осталось совсем немного, обязательно дожмем", - приводятся в сообщении слова Азарова.

В пресс-службе уточнили, что после восстановления здания, помимо оказания акушерско-гинекологической помощи, здесь развернут многопрофильное хирургическое отделение, создадут новые операционные.

Азаров также проинспектировал ход ремонтных работ в городской школе №15. Здесь отремонтирована кровля, заменены инженерные коммуникации, на завершающей стадии находится процесс отделки внутренних помещений. "Дмитрий Азаров предложил главе Снежного организовать поездки школьников на выставку-форум "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве. Сергей Ермаков отметил, что первые 20 ребят отправятся в ближайшее время, чтобы посетить стенды Донецкой Народной Республики и Самарской области, где представлены достижения регионов", - сообщает пресс-служба.

Дальнейшие планы на территории города-побратима Азаров обсудил с главой ДНР Денисом Пушилиным. "Вклад специалистов Самарской области в восстановление города не раз отмечал глава ДНР. Особенно ценно мнение жителей, которые говорят, что им повезло с побратимом. Предложил сделать день города Снежное на стенде нашего региона в рамках международной выставки "Россия". С Денисом Владимировичем договорились реализовать", - цитирует пресс-служба Азарова. 

Теги:
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьПушилин, Денис ВладимировичДНР
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