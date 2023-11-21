В Перми в транспорте появятся датчики, фиксирующие число безбилетников

Разработкой системы занимается местная IT-компания

ПЕРМЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Транспорт Перми оснастят специальными датчиками, фиксирующими число пассажиров внутри автобуса или трамвая, не оплативших проезд. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин во время прямого эфира во "ВКонтакте".

"Из технических новшеств, которые планируются, - сейчас на маршруте № 50 проходит тестирование системы, которая в режиме реального времени на внутреннем табло автобуса показывает, сколько в автобусе находится пассажиров, не оплативших проезд. Это связь датчиков на входе и выходе, валидаторов, через которые производится оплата, и системы оповещения, то есть табло", - рассказал Соснин.

По словам главы Перми, городские власти преследуют две цели при внедрении этой системы. "Первая - информирование жителей и призыв пассажиров оплатить проезд, вторая - это информация для работы контроллеров - она будет корректироваться с тем, чтобы их большее внимание приходилось на те маршруты и то время, когда наибольшее количество не оплативших проезд пассажиров на том или ином маршруте находится", - пояснил мэр города, отметив, что сейчас система контроля проходит тестирование, но в дальнейшем ее планируется распространить на весь общественный транспорт Перми.

Разработкой системы, по словам Соснина, занимается пермская IT-компания.

Транспортная реформа

Осенью 2022 года в Перми завершилась масштабная транспортная реформа. Сейчас городские перевозчики работают по брутто-контрактам, в транспорте действует единая система оплаты проезда, маршрутная сеть откорректирована под пассажиропоток. До начала пермской транспортной реформы в 2018 году в городе была высокая изношенность автопарка, невозможно было расширение маршрутной сети и влияние на качество работы перевозчиков. По данным администрации Перми, переход перевозчиков на брутто-контракты позволил обеспечить работу транспорта в отдаленных микрорайонах города, повысить требования к качеству обслуживания пассажиров и снизить количество происшествий с участием общественного транспорта. В ходе транспортной реформы в городе также обновился подвижной состав: средний возраст автобусов снизился с 12 до 3 лет, трамваев - с 18 до 11 лет, автобусы стали низкопольными, вырос их средний экологический класс. Также в сентябре 2021 года в Перми начали внедрять систему бескондукторной и безналичной оплаты проезда. На сегодняшний день 100% маршрутов принимают безналичную оплату.

Помимо этого, в 2022 году Пермский край стал одним из регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступило правительство России совместно с ВЭБ.РФ. Проект позволяет регионам обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы. Дирекция дорожных концессий, администрация города Перми и компания "Мовиста регионы" подписали в ноябре 2022 года концессионное соглашение по обновлению системы городского электротранспорта Перми. Предполагается обновить 35 км трамвайных путей и контактной сети, модернизировать семь тяговых подстанций, реконструировать депо "Балатово", а также закупить 44 новых односекционных низкопольных трамвайных вагона. Капитальный ремонт трамвайных путей начался в Перми в апреле 2023 года, а весь проект реализуют до 2025 года.