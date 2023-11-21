В Чувашии приняли закон о запрете размещения платных парковок во дворах

В регионе также разрешили в течение двух часов бесплатно парковаться на территориях, прилегающих к соцобъектам, например, школам и детсадам

ЧЕБОКСАРЫ, 21 ноября. /ТАСС/. Госсовет Чувашии поддержал закон, предусматривающий введение единых правил организации платных парковок, в том числе о запрете их размещения во дворах, если они относятся к общедомовому имуществу многоквартирных домов. Об этом говорится в сообщении, распространенном региональным парламентом.

"Госсовет Чувашии принял закон "О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в Чувашской Республике". Закон вводит единые правила и требования к организации платных парковок на всей территории региона. Устанавливается запрет на размещение платных парковок на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, устанавливается льготное время на платных парковках на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. "Бесплатно парковаться на два часа можно на территориях, прилегающих к объектам спорта, школам, детским садам, больницам, организациям культуры, органам государственной власти и местного самоуправления, а также к организациям, предоставляющим государственные и муниципальные услуги и торговым объектам", - уточняется в сообщении.

В парламенте поясняют, что закон депутаты разработали после обращений жителей для устранения "карательного характера" действий со стороны муниципалитетов.

"У жителей республики должен быть свободный доступ к социальным объектам. Недопустимо взимать плату за стоянку автомобиля в случае, когда пациент самостоятельно приехал за медицинской помощью или, например, родитель заехал за ребенком в детский сад", - приводятся в сообщении слова спикера Госсовета Чувашии Леонида Черкесова.