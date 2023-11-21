Площадь общежития Чувашского госуниверситета после ремонта возросла в 1,5 раза

В нем будут проживать 388 студентов технических факультетов

ЧЕБОКСАРЫ, 21 ноября. /ТАСС/. Реконструкция студенческого общежития №3 Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова, которую завершили досрочно по нацпроекту, позволила увеличить площадь здания до 7,2 тыс. кв. м, говорится в сообщении, распространенном вузом.

"Пятиэтажное здание общежития №3 было построено в 1965 году, и капитальный ремонт с тех пор не проводился. После реконструкции здание "подросло" на один этаж. Общая площадь общежития увеличилась больше, чем на 2,6 тыс. кв. м и составила 7 213 кв. м", - отмечается в сообщении.

В результате площадь общежития, которая до обновления составляла 4,55 тыс. кв. м, возросла в 1,58 раза. В реконструированном общежитии будут жить 388 студентов технических факультетов. Помимо жилых комнат, обустроены актовый и спортивные залы, шахматный клуб и коворкинг-центр Высшей инженерной школы. Начальник управления главы Чувашии по молодежной политике Иван Филиппов на церемонии открытия подчеркнул, что общежитие стало "своего рода местом притяжения молодежи, где она живет, учится, развивается, проводит досуг".

Строительные работы шли по индивидуальному проекту с изменением планировки этажей: коридорные типы размещения сменили жилые ячейки, каждая из которых включает интернет, душевую кабину, санузел, кухню с холодильником и плитой. На каждом этаже расположены прачечные и гладильные комнаты.

"Реконструкция проводилась в рамках национального проекта "Наука и университеты", который подразумевает улучшение условий труда и отдыха тех, кто делает науку, кто учится в университетах. Стоимость реконструкции составила 361,9 млн рублей. Здание удалось сдать на целых три месяца раньше установленного срока", - приводятся в сообщении слова ректора вуза Андрея Александрова.