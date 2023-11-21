21 ноября, 16:53

В Москве в "Аптекарском огороде" расцветет лилия с необычным запахом

В Пальмовой оранжерее в ботаническом саду МГУ расцветет сауроматум пятнистый, имеющий едкий запах гнилого мяса

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Экзотическая лилия, имеющая едкий запах гнилого мяса, в ближайшие дни расцветет в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщила пресс-служба сада.

"В среду либо четверг в Пальмовой оранжерее в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцветет удивительное экзотическое растение с едким запахом гнилого мяса - сауроматум пятнистый, или лилия вуду. Цветение продлится всего два дня. Растение можно увидеть в стеклянной витрине с редкими орхидеями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сауроматум (sauromatum) - род клубневых многолетников из семейства Ароидных. В естественной среде шесть видов растения произрастают в горных районах тропической Африки и субтропической Азии. Соцветие сауроматума представляет собой початок с покрывалом, испещренным фиолетовыми полосами. Гнилостный запах нужен растению, чтобы привлекать мух, которые опыляют его. 

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