Собянин сообщил об открытии в Москве катков с искусственным льдом 24 ноября

В парках, скверах и во дворах зимой будут доступны катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, места для катания на снегоходах

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Катки с искусственным льдом в Москве откроют в пятницу, 24 ноября, а украсить столицу гирляндами планируется в начале декабря. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Откроем катки с искусственным льдом уже в эту пятницу - 24 ноября. В парках, скверах и во дворах зимой будут развлечения на любой вкус и возраст - катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, места для катания на снегоходах", - рассказал он в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что в парке "Яуза" будут катки с искусственным льдом, лыжные трассы протяженностью 10 км и снежные горки, включая самую большую естественную горку в Москве - у Ростокинского акведука. Два новых катка заработают в парке 850-летия Москвы. Этой зимой москвичей также будут ждать бесплатный каток в парке Северного речного вокзала, лыжно-биатлонная трасса и праздник "Зимний день Московского спорта" в "Лужниках", зимний сезон проекта "Мой спортивный район" с катанием на коньках для детей от 10 лет и взрослых.

Украсить столицу яркими гирляндами и конструкциями планируется в начале декабря, заключил мэр.