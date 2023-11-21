Более 350 человек посетили мастер-классы на выставке "Россия" в день телевидения

Гости смогли поучаствовать в мастер-классе режиссера, лауреата премии ТЭФИ, члена академии российского телевидения Антона Михалева, который рассказал, как бороться со страхами, волнением и чрезмерной рефлексией

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Более 350 человек приняли участие в различных профильных мастер-классах, приуроченных ко Дню телевидения, на выставке-форуме "Россия" 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе экспозиции "Мир цифры".

"Программа празднования Дня телевидения на экспозиции "Мир цифры" была по-настоящему разнообразная, как и аудитория: родители, бабушки и дедушки с детьми, школьники, студенты, причастные к этому дню специалисты. Посетить мастер-классы в лектории Wink смогли более 350 человек", - говорится в сообщении.

В частности, гости смогли поучаствовать в мастер-классе режиссера, лауреата премии ТЭФИ, члена академии российского телевидения Антона Михалева, который в интерактивном формате рассказал, как бороться со страхами, волнением и чрезмерной рефлексией, особенно если человек планирует выбрать публичную профессию. Актер также поделился с гостями полезными советами и упражнениями для тренировки внимания, фантазии и памяти.

На мастер-классе руководителя редакции фотографии ТАСС Сергея Шахиджаняна участники мероприятия узнали об истории фотоискусства и съемочных процессах, а также о выборе различных жанровых решений. Ведущий телеканала РЕН ТВ Борис Рыжов провел лекцию "Психологический возраст человека и общества - что нас ждет завтра", а ведущий Юрий Сидоренко поделился секретами создания программы "Утилизатор" на телеканале "Че!".

"В конце дня состоялся разговор о съемках кино для детей и подростков, на котором выступили продюсер комедийных сериалов Павел Сарычев, креативный продюсер "Руки вверх! Production" Вадим Бакунев и звезда сериала "Плакса" Диана Енакаева. Также прошел эксклюзивный показ сериала "Недетское кино", премьера которого состоится в 2024 году", - сообщили в пресс-службе.