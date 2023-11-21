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Пандемия COVID-19

В Псковской области число случаев заражения ОРВИ выросло за неделю на четверть

На территории региона зафиксировали 4,7 тыс. случаев

ПСКОВ, 21 ноября. /ТАСС/. Число случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области за неделю увеличилось более чем на 25%. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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"Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения Псковской области по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 25,8 %. Выявлено 4 717 случаев. В Пскове зарегистрировано 2 742 случая, что составляет 58,1% от общего количества заболеваний по области", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, доля детей до 14 лет среди заболевших составила 56,9%. Кроме того, в регионе за неделю почти в 1,5 раза увеличилось число случаев заражения коронавирусом.

"В Псковской области зарегистрировано 211 случаев новой коронавирусной инфекции, в Пскове зарегистрировано 117 случаев, 11,4% заболевших составляют дети до 18 лет", - говорится в сообщении. Неделю назад число инфицированных в регионе составляло 148.

  

Теги:
РоссияПсковская областьПандемия COVID-19
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