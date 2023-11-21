В Воронеже к 2025 году намерены построить фиджитал-центр

По данным пресс-службы регионального правительства, реализация проекта станет частью второй очереди благоустройства Петровской набережной и его спортивного кластера

ТАСС, 21 ноября. Фиджитал-центр, который объединит киберспортивный клуб и спортивные площадки, появится в Воронеже до конца 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства. Губернатор региона Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Антоном Ткачевым, на котором обсуждалось строительство центра.

"Уже начаты торги на разработку проектно-сметной документации, в 2024 году планируется начать строительство", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в региональном правительстве, закончить строительство фиджитал-центра в Воронеже, который объединит киберспортивный клуб и спортивные площадки, планируется до конца 2024 года. По поручению главы региона определено и место размещения центра. "Он станет частью второй очереди благоустройства Петровской набережной и его спортивного кластера", - пояснили в пресс-службе.

Также губернатор и депутат Госдумы обсудили проект аэрокосмической долины, который предлагают разместить в особой экономической зоне Воронежской области. 29 ноября в Воронежском государственном техническом университете состоится презентация этого проекта, где обсудят форматы дальнейшего взаимодействия: открытие филиала аэрокосмической долины в регионе либо подписание партнерского соглашения с аэрокосмической долиной по взаимодействию воронежских резидентов с Москвой.