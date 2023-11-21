В Минэнерго сообщили, что в Сибири завершают восстановление электроснабжения потребителей

По данным министерства, в частности, электроснабжение восстановили в Алтайском крае

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Восстановительные работы электроснабжения потребителей в Сибири находятся в стадии завершения. Об этом говорится в сообщении Минэнерго России.

По состоянию на 18:00 мск, электроснабжение восстановили в Алтайском крае

В то же время продолжаются аварийно-восстановительные работы в Кемеровской области, где без электроснабжения остаются суммарно около 850 человек.

В Красноярском крае функционирование электросетевых объектов в целом восстановили, ремонтные бригады продолжают работы по поступающим от потребителей единичным заявкам по сети 0,4 кВ.

Ход проведения аварийно-восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, уточняется в сообщении.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. Ранее в Минэнерго России сообщали, что под отключение попали свыше 225 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей.