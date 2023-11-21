На ВДНХ дали отсчет 100 дней до Всемирного фестиваля молодежи

В день старта обратного отсчета в городах по всей России на несколько часов была изменена подсветка известных объектов на фирменные цвета логотипа ВФМ-2024 - желтый, зеленый, розовый

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Обратный отсчет ста дней до начала Всемирного фестиваля молодежи запустили на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. России есть что показать на фестивале, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии старта обратного отсчета.

"Я думаю, нам есть что показать, есть что предъявить, даже с того короткого периода, который прошел между 2017 и 2024 годами. И очень важно, что за этот период в России образовалось потрясающее молодежное движение, движение неравнодушных людей, движение людей, которые помогают, которые приходят на помощь друг другу. <...> Несмотря на санкции и ограничения, для нас не существует границ. Россию любят, в Россию едут и сегодня мы открываем отсчет 100 дней до международного фестиваля молодежи и студентов в России", - сказала она, обращаясь к участникам церемонии. Она напомнила, что Россия в четвертый раз проведет фестиваль. В 1957, 1985 годах они прошли в Советском Союзе, в 2017 году - в России. "Важно, что мы на месте не стоим, мы все время добавляем что-то новое и это новое рождается в том числе благодаря нашим ребятам, благодаря той самой обратной связи, которую они нам дают. <...> У нас развилось очень много знаковых проектов, я не могу не отметить президентский проект "Регион для молодых", <...> который дает возможность развивать пространство для молодых нашим регионам. Мне очень приятно, что за этот период времени у нас появились три знаковых молодежных центра - "Сенеж", "Машук", "Таврида", - сказала она.

"На дирекцию фестиваля, конечно, легла очень большая нагрузка, но тем не менее Сочи, "Сириус" ждет. Вчера мы провели заседание организационного комитета под руководством Сергея Владиленовича Кириенко, подвели те самые промежуточные итоги готовности и в общем пришли к выводу, что в принципе мы готовы. <...> Мы знаем уже сейчас, что все мы очень достойно представим нашу страну", - сказала Голикова журналистам.

В день старта обратного отсчета в городах по всей России на несколько часов была изменена подсветка известных объектов на фирменные цвета логотипа ВФМ-2024 - желтый, зеленый, розовый. В праздновании приняли участие Волгоград, Калининград, Сочи, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток, Саранск, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, Тула, Ярославль, Салехард, Липецк, Донецк. В Москве в цвета символики ВФМ-2024 были окрашены Останкинская башня, башня "Эволюция", Московский дом книги на Новом Арбате, объекты на территории ВДНХ, а на фасаде павильона №1 "Первые в России - стране возможностей" прошло световое шоу, посвященное фестивалю

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Участие в нем примут 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе 10 тыс. иностранных участников. Впервые принять участие в фестивале смогут также дети с 14 лет в рамках трека Российского движения детей и молодежи "Движения первых". К участию будут приглашены 1 тыс. подростков, в том числе 500 - из других государств.

В настоящий момент заявки на участие в фестивале подали уже более 250 тыс. человек из 183 стран. Участники могут зарегистрироваться до 1 декабря на сайте fest2024.com. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России. В организации и проведении фестиваля будет задействовано 5 тыс. волонтеров из всех регионов России. Подано уже более 40 тыс. заявок от желающих выступить волонтерами, в связи с чем прием заявок был закрыт досрочно. Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).