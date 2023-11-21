21 ноября, 17:49

Из-за непогоды рейсы в Пермь перенесли в Екатеринбург и Самару

Рейсы в Новосибирск, Ярославль и Москву задержали также в связи с погодными условиями

ТАСС, 21 ноября. Прибывающие в Пермь авиарейсы из-за непогоды перенаправили в Екатеринбург и Самару, ситуацию взяли на контроль, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Прибывающие в Пермь самолеты из-за погодных условий временно перенаправляются на запасные аэродромы других городов: [рейс] S7-5041 авиакомпании S7 по маршруту Новосибирск - Пермь направлен в воздушную гавань Екатеринбурга. ЮВ-262 авиакомпании "ЮВТ Аэро" по маршруту Ярославль - Пермь направлен в воздушную гавань Екатеринбурга. S7-1157 авиакомпании S7 по маршруту Москва - Пермь направлен в воздушную гавань Екатеринбурга. ЮВ-278 авиакомпании "ЮВТ Аэро" по маршруту Омск - Пермь направлен в воздушную гавань Самары", - говорится в сообщении.

Также из-за непогоды задержали рейсы на вылет в Новосибирск, Ярославль и Москву. Пассажиры этих рейсов находятся на борту воздушных судов, установлен контроль за оказанием им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, добавили в прокуратуре.

В пермском Центре геоинформационных систем отметили, что на этой неделе в Прикамье ожидаются сильные снегопады, предположительно, выпадет до половины месячной нормы осадков. Также в ближайшие дни синоптики ожидают дождь и самую сильную за несколько лет гололедицу. 

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РоссияПермский крайНовосибирская областьОмская областьСамарская областьСвердловская областьЯрославская областьМосква
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