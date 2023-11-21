21 ноября, 18:20

Реконструкцию детсада №9 в Химках завершат в конце 2024 года

Вместимость здания увеличится в два раза и составит 320 мест

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Работы по реконструкции детского сада №9 в городском округе Химки в Московской области планируют завершить до конца следующего года. Благодаря проводимым работам мощность здания вырастет более чем в два раза, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

"Дошкольное учреждение на Юбилейном проспекте было рассчитано на 150 малышей. Теперь, благодаря полной реконструкции, мощность здания увеличится в два раза. Здесь с комфортом смогут заниматься 320 детей от полутора до семи лет. Для нас это важный проект, который позволит сократить очередь в детские сады в Новых Химках", - привели в тексте слова главы округа Дмитрия Волошина.

В администрации рассказали, что здание строят фактически с нуля. Строители демонтировали старый корпус дошкольного учреждения, залили фундамент, возвели стены и перекрытие подвала, а также выполнили гидроизоляцию. Кроме того, приступили к возведению стен первого этажа. Отмечается, что площадь детсада после реконструкции увеличится вдвое и составит почти 5 тыс. кв. м. Как пояснили в пресс-службе, согласно проекту, в детском саду обустроят спальни и игровые зоны для 13 групп детей разных возрастов, физкультурный и музыкальные залы, дополнительные кабинеты для занятий с детьми и медицинский пункт. На прилегающей территории установят детские и спортивные площадки. Работы планируют завершить до конца 2024 года.

Реконструкция проводится по государственной программе "Строительство объектов социальной инфраструктуры". К работам приступили в начале года. Для того, чтобы не прерывать учебный процесс, детей на время ремонта распределили по другим дошкольным учреждениям. 

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