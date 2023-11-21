Погиб актер Истринского драматического театра Максим Шахров

Артист попал в аварию по дороге на репетицию

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Артист Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров погиб во вторник в возрасте 27 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

"Страшная весть, огромная утрата для театра, родителей, друзей, для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, артиста Максима Шахрова", - говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что Шахров погиб в автомобильной аварии по дороге на репетицию.

Шахров родился 25 апреля 1996 года. Окончил Московский государственный институт культуры по специальности "артист драматического театра и кино", с 2020 года был актером Истринского муниципального драматического театра. Играл в постановках "Тайна волшебных часов", "Бременские музыканты", "Укрощение строптивой". В 2023 году вышел фильм с участием Шахрова "Закрытый уровень".